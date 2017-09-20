"Незваные гости": Лавров указал Тиллерсону, что США в Сирию никто не звал

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном напомнил ему, что США — незваный гость в Сирии.
"Мы подтвердили наш подход о том, что при всём признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость", — сказал Лавров журналистам.
Освобождение Ракки и Дейр-эз-Зоре
В ходе переговоров главы дипломатических ведомств также обсудили и освобождение Ракке и Дейр-эз-Зоре.
"Обсуждали наши контакты по Сирии, продолжаются контакты между военными для того, чтобы не допускать конфликтов при реализации планов по взятию Ракки, по взятию Дейр-эз-Зора, и военные продолжают согласовывать те шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали", — сказал российский дипломат.
Сирийская армия также близка к освобождению Дейр-эз-Зора. Правительственным силам удалось форсировать реку Евфрат и обеспечить безопасный периметр для авиабазы.
Будущее США в Сирии
Ранее Официальный представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) заявил, что США намерены остаться в Сирии после победы над ИГИЛ*. Он также сообщил, что США имеют "стратегический интерес" в сохранении военного присутствия в САР.
Однако в Госдепе опровергли эту информацию и подчеркнули, что американские войска покинут Сирию после победы над терроризмом в этой стране.
В Госдуме высказали сомнения, что США покинут Сирию без определенных префренций.
"Я думаю, что после разгрома ИГ*, конечно, они будут пытаться выторговать… некоторые для себя дивиденды в части того, что с учетом их вклада, который, на мой взгляд, минимальный в борьбе с ИГ*, выторговать некоторые преференции для своего государства", — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Он также отметил, что "США никто не звал для борьбы с ИГ*". По его мнению, проведение военной операции западной коалиции во главе с США является прямым нарушением международных прав, так как нет никаких договоренностей с сирийским правительством.
* Террористическая организация, запрещенная в России.