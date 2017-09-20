"Незваные гости": Лавров указал Тиллерсону, что США в Сирию никто не звал

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном напомнил ему, что США — незваный гость в Сирии.

Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры в Нью-Йорке. Эта встреча стала седьмой в этом году для Лаврова и Тиллерсона.

"Мы подтвердили наш подход о том, что при всём признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость", — сказал Лавров журналистам.

Освобождение Ракки и Дейр-эз-Зоре

В ходе переговоров главы дипломатических ведомств также обсудили и освобождение Ракке и Дейр-эз-Зоре.

"Обсуждали наши контакты по Сирии, продолжаются контакты между военными для того, чтобы не допускать конфликтов при реализации планов по взятию Ракки, по взятию Дейр-эз-Зора, и военные продолжают согласовывать те шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали", — сказал российский дипломат.

Ранее спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев заявил, что через "месяц-другой" Ракка будет освобождена от террористов. Он также призвал оппозиция принять участие в освободительной операции.

Сирийская армия также близка к освобождению Дейр-эз-Зора. Правительственным силам удалось форсировать реку Евфрат и обеспечить безопасный периметр для авиабазы.

Будущее США в Сирии

Ранее Официальный представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) заявил, что США намерены остаться в Сирии после победы над ИГИЛ*. Он также сообщил, что США имеют "стратегический интерес" в сохранении военного присутствия в САР.

Однако в Госдепе опровергли эту информацию и подчеркнули, что американские войска покинут Сирию после победы над терроризмом в этой стране.

"Наша цель — победить ИГ* и не делать ничего, кроме этого. Мы хотим, чтобы Сирией управляли сирийцы, ни США, ни другие силы, а сирийцы", — сказала официальный представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт.

В Госдуме высказали сомнения, что США покинут Сирию без определенных префренций.

"Я думаю, что после разгрома ИГ*, конечно, они будут пытаться выторговать… некоторые для себя дивиденды в части того, что с учетом их вклада, который, на мой взгляд, минимальный в борьбе с ИГ*, выторговать некоторые преференции для своего государства", — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он также отметил, что "США никто не звал для борьбы с ИГ*". По его мнению, проведение военной операции западной коалиции во главе с США является прямым нарушением международных прав, так как нет никаких договоренностей с сирийским правительством.

* Террористическая организация, запрещенная в России.