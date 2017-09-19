МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минобороны РФ призывает коалицию во главе с США "хотя бы не мешать" бороться с терроризмом в Сирии, если она не желает делать это сама, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Чем ближе конец ИГИЛ* в Сирии, тем более очевидно, кто действительно ведет борьбу с ИГИЛ, а кто на протяжении трех лет её имитирует. Поэтому если международная коалиция во главе с США не желает бороться с терроризмом в Сирии, то хотя бы пусть не мешает тем, кто делает это непрерывно и эффективно", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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