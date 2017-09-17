Начальники генштабов России и США обсудили инцидент под Дейр-эз-Зором

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и его американский коллега Джозеф Данфорд обсудили в субботу по телефону ситуацию в районе сирийского Дейр-эз-Зора, пишет в воскресенье газета "Коммерсант".

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* в субботу обвинила РФ в нанесении удара по позициям арабско-курдских отрядов SDF. При этом курдский источник заявил РИА Новости, что шесть бойцов SDF пострадали при ударе сирийских правительственных ВВС.

"Вчера состоялся часовой телефонный разговор между главой объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда и начальником российского Генштаба генералом Валерием Герасимовым. Ключевой темой переговоров стала обстановка в Сирии и, в частности, инцидент под Дейр-эз-Зором", — сообщает газета.

В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что командование ВКС РФ в Сирии заблаговременно обозначило американским партнерам границы проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре. По его словам, в рамках данной операции уничтожается живая сила, бронетехника и объекты террористов как на западном, так и на восточном берегу Евфрата. Он подчеркнул, что российские ВКС "наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам" целям в подконтрольных террористической группировке "Исламское государство"* районах.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство". До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.

* Террористическая организация, запрещенная в России.