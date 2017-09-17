Начальники генштабов России и США обсудили инцидент под Дейр-эз-Зором

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и его американский коллега Джозеф Данфорд обсудили в субботу по телефону ситуацию в районе сирийского Дейр-эз-Зора, пишет в воскресенье газета "Коммерсант".
"Вчера состоялся часовой телефонный разговор между главой объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда и начальником российского Генштаба генералом Валерием Герасимовым. Ключевой темой переговоров стала обстановка в Сирии и, в частности, инцидент под Дейр-эз-Зором", — сообщает газета.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что командование ВКС РФ в Сирии заблаговременно обозначило американским партнерам границы проведения военной операции в Дейр-эз-Зоре. По его словам, в рамках данной операции уничтожается живая сила, бронетехника и объекты террористов как на западном, так и на восточном берегу Евфрата. Он подчеркнул, что российские ВКС "наносят точечные удары только по разведанным и подтвержденным по нескольким каналам" целям в подконтрольных террористической группировке "Исламское государство"* районах.
В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство". До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.
* Террористическая организация, запрещенная в России.