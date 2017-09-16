Постоянные члены СБ ООН обсудят формат контактной группы по Сирии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пять постоянных членов СБ ООН обсудят на следующей неделе в Нью-Йорке инициативу Франции по созданию контактной группы по Сирии, в частности, ее формат, заявила РИА Новости посол Франции в Москве Сильви Берманн.

Ранее с идеей учредить контактную группу выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы считаем, что важно переходить к политической фазе разрешения конфликта в Сирии. Вопрос по этой контактной группе и её формату будет обсуждаться пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, в том числе Россией, на следующей неделе в Нью-Йорке", — сообщила французский дипломат.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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