ВКС уничтожили три завода по изготовлению шахид-танков в Сирии

АКЕРБАТ (провинция Хама, Сирия), 16 сен — РИА Новости. Российская авиация уничтожила три кустарных завода по изготовлению шахид-танков, которые начали применять террористы в Сирии, сообщил журналистам в пятницу начальник штаба российской группировки войск в Сирии Александр Лапин.

По его словам, шахид-танк — это танк, как правило Т-55 или Т-62, в боевое отделение башни которого закладываются противотанковые мины, тротил, амиачная селитра. "Это впервые использовали игиловцы", — рассказал Лапин.

"На территории Акербатского района это единственный завод (по производству шахид-танков и БМП). Он работал с 2015 года и был уничтожен 29 августа. Также вскрыт такой завод в Дейр-эз-Зоре, такой же завод вскрыли в Эс-Сухне", — сообщил генерал. Он добавил, что завод в Акербате работал в бывших сельскохозяйственных цехах.

По словам генерала, все заводы были обнаружены ВКС России с беспилотных летательных аппаратов. Он сообщил, что с беспилотников российские военные неоднократно наблюдали, как шахид-танки подрываются на подходе к боевым порядкам сирийских правительственных войск.

"При подрыве идет полная дефрагментация танка, ничего не остается. Убойный поражающий эффект — в радиусе 300 метров поражает абсолютно все живое. Такая же боевая машина — шахид-БМП. Один из вариантов — БМП-1… Поражающая убойная сила — до 200 метров", — сказал Лапин и пояснил, что БМП начиняются тем же, чем танки.

"Если откровенно, то урон от подрыва таких шахид-танков и шахид-БМП значимый. Мы научились бороться с ними. На угрожаемых направлениях мы обязательно используем противотанковые управляемые комплексы, готовим специальные огневые средства дальнего действия и готовим специальные минно-взрывные заграждения", — рассказал генерал.

Российская авиация уничтожает танки при помощи бомб ОФАБ-500, сообщил он.

По словам Лапина, в этих же цехах террористы проводили "модернизацию" обычных танков: боевики усиливали защитные возможности бронетехники, наваривая кустарно произведенные кумулятивные решетки на танки Т-55 и Т-62, и укрепляли башню железными решетками, в которые закладывали мешки с песком, обеспечивая дополнительную защиту экипажу.

"Мы неоднократно наблюдали, когда используя ПТУРы и попадая в данную защиты не могли одним попаданием поражать экипаж танка. Данная конструкция танка позволяет вести активные наступательные и оборонительные действия. И только ВКС России способны поразить этот танк своим авиационными бомбами ОФАБ-500" — заключил начальник штаба.

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