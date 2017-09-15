Хейли рассказала об ожиданиях от дискуссии по Сирии на ГА ООН

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Отсутствие лидеров России и Китая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке не уменьшит эффективность дискуссий по Сирии, Ирану и КНДР, заявила на брифинге в Белом доме постпред США при ООН Никки Хейли, отметив, что там будут присутствовать "два сильных" главы МИД.
В свою очередь, советник президента США Герберт Макмастер сообщил, что Генассамблея ООН не заменяет отдельные двусторонние встречи ни с какой из стран.
Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.
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