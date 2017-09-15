Хейли рассказала об ожиданиях от дискуссии по Сирии на ГА ООН

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Отсутствие лидеров России и Китая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке не уменьшит эффективность дискуссий по Сирии, Ирану и КНДР, заявила на брифинге в Белом доме постпред США при ООН Никки Хейли, отметив, что там будут присутствовать "два сильных" главы МИД.

"У нас есть два сильных министра иностранных дел России и Китая, которые там будут… Мы будем говорить о Сирии, Иране, Северной Корее и других вещах. Я считаю, что эти дискуссии будут серьезными. И тот факт, что президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин) и президент (России Владимир) Путин не могут там находится, не изменят эффект этих дискуссий", — отметила Хейли.

В свою очередь, советник президента США Герберт Макмастер сообщил, что Генассамблея ООН не заменяет отдельные двусторонние встречи ни с какой из стран.

Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>