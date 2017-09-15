Летчик ВВС США рассказал об ударе по сирийскому беспилотнику в июне

ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. ВВС США опасались реакции российского Су-27 в Сирии, когда в июне сбивали беспилотник, принадлежавший проправительственным силам. Об этом изданию Aviation Week рассказал подполковник Джереми Ренкен, который сидел за штурвалом самолета F15-E, сбившего дрон.

Инцидент произошел 8 июня в районе населенного пункта Ат-Танф на юге Сирии. По данным коалиции во главе с США, беспилотник проправительственных сил был сбит после того, как он попытался нанести удар по отрядам сирийской оппозиции, которые поддерживает коалиция. Этот случай стал первым известным инцидентом, когда проправительственные силы в Сирии попытались нанести удар по коалиции во главе с США.

По словам Ренкена, он и его напарник на другом F15-E, около получаса наблюдали за беспилотником иранского производства Shahed 129, который в тот день приблизился к силам коалиции. Летчики заметили, что дрон вооружен ракетами класса "воздух-земля". Спустя какое-то время самолеты улетели на дозаправку.

Вскоре стало известно, что по наземным силам коалиции нанесен удар – ракета упала неподалеку от одного из автомобилей, но не взорвалась. Самолеты вернулись к беспилотнику и заметили, что одной из ракет у него уже нет.

Однако штаб ВВС не сразу дал добро на нанесение удара по беспилотнику. Сначала аппарат попытались "заглушить" электронными средствами и поначалу это удалось – около получаса он летел в противоположную от сил коалиции сторону. Однако затем вновь стал приближаться к ним.

Тем не менее сразу открывать огонь по дрону американский летчик не решился: рядом находились два российских Су-27, причем настолько близко, что он мог видеть их опознавательные знаки. Ренкен опасался, что удар по беспилотнику они могут расценить как удар по ним, поясняет издание.

"Мы были уверены, что у них (Су-27 – ред.) есть ракеты "воздух-воздух". Если бы они хотели ввязаться в конфликт, они вполне бы могли это сделать", — рассказывает Ренкен.

По его словам, он подождал несколько минут, пока беспилотник улетит к югу от российских самолетов и только потом выпустил по нему ракету AIM-120C.

В целом, подполковник отметил, что этот инцидент показал необходимость расширения полномочий лётчиков для оперативного принятия решений в условиях быстро меняющейся обстановки в Сирии. Спустя несколько дней, самолет коалиции сбил Су-22 ВВС Сирии, а позднее еще один беспилотник. Причем решения на применение силы принимались в течение нескольких минут.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС России в Сирии будут "приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей". Кроме того, российское военное ведомство объявило, что прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, который был заключен еще в 2015 году.

В коалиции США в свою очередь сообщили, что в связи с инцидентами "благоразумно приняли меры, чтобы изменить местоположение самолетов в Сирии, чтобы продолжать бороться с ИГ*, обеспечивая безопасность наших экипажей".

После июня о каких-либо новых авиационных инцидентах в Сирии между самолетами коалиции и российскими и сирийскими самолетами не сообщалось.