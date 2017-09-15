Летчик ВВС США рассказал об ударе по сирийскому беспилотнику в июне

ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. ВВС США опасались реакции российского Су-27 в Сирии, когда в июне сбивали беспилотник, принадлежавший проправительственным силам. Об этом изданию Aviation Week рассказал подполковник Джереми Ренкен, который сидел за штурвалом самолета F15-E, сбившего дрон.
По словам Ренкена, он и его напарник на другом F15-E, около получаса наблюдали за беспилотником иранского производства Shahed 129, который в тот день приблизился к силам коалиции. Летчики заметили, что дрон вооружен ракетами класса "воздух-земля". Спустя какое-то время самолеты улетели на дозаправку.
Однако штаб ВВС не сразу дал добро на нанесение удара по беспилотнику. Сначала аппарат попытались "заглушить" электронными средствами и поначалу это удалось – около получаса он летел в противоположную от сил коалиции сторону. Однако затем вновь стал приближаться к ним.
Тем не менее сразу открывать огонь по дрону американский летчик не решился: рядом находились два российских Су-27, причем настолько близко, что он мог видеть их опознавательные знаки. Ренкен опасался, что удар по беспилотнику они могут расценить как удар по ним, поясняет издание.
"Мы были уверены, что у них (Су-27 – ред.) есть ракеты "воздух-воздух". Если бы они хотели ввязаться в конфликт, они вполне бы могли это сделать", — рассказывает Ренкен.
В целом, подполковник отметил, что этот инцидент показал необходимость расширения полномочий лётчиков для оперативного принятия решений в условиях быстро меняющейся обстановки в Сирии. Спустя несколько дней, самолет коалиции сбил Су-22 ВВС Сирии, а позднее еще один беспилотник. Причем решения на применение силы принимались в течение нескольких минут.
После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС России в Сирии будут "приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей". Кроме того, российское военное ведомство объявило, что прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, который был заключен еще в 2015 году.
После июня о каких-либо новых авиационных инцидентах в Сирии между самолетами коалиции и российскими и сирийскими самолетами не сообщалось.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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