США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Летчик ВВС США рассказал об ударе по сирийскому беспилотнику в июне

04:0815.09.2017
06282
© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew BruchИстребители F-15 ВВС США. Архивное фотоИстребители F-15 ВВС США. Архивное фото
© AP Photo / U.S. Air Force, Matthew Bruch

ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. ВВС США опасались реакции российского Су-27 в Сирии, когда в июне сбивали беспилотник, принадлежавший проправительственным силам. Об этом изданию Aviation Week рассказал подполковник Джереми Ренкен, который сидел за штурвалом самолета F15-E, сбившего дрон.

Дым после авиаудара сил коалиции в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
В ООН заявили об ухудшении положения мирных жителей, оставшихся в Ракке
Инцидент произошел 8 июня в районе населенного пункта Ат-Танф на юге Сирии. По данным коалиции во главе с США, беспилотник проправительственных сил был сбит после того, как он попытался нанести удар по отрядам сирийской оппозиции, которые поддерживает коалиция. Этот случай стал первым известным инцидентом, когда проправительственные силы в Сирии попытались нанести удар по коалиции во главе с США.

По словам Ренкена, он и его напарник на другом F15-E, около получаса наблюдали за беспилотником иранского производства Shahed 129, который в тот день приблизился к силам коалиции. Летчики заметили, что дрон вооружен ракетами класса "воздух-земля". Спустя какое-то время самолеты улетели на дозаправку.

Ракка. Архивное фото
© AFP 2017 / George Ourfalian
В SDF заявили, что освободили от боевиков 35 кварталов Ракки
Вскоре стало известно, что по наземным силам коалиции нанесен удар – ракета упала неподалеку от одного из автомобилей, но не взорвалась. Самолеты вернулись к беспилотнику и заметили, что одной из ракет у него уже нет.

Однако штаб ВВС не сразу дал добро на нанесение удара по беспилотнику. Сначала аппарат попытались "заглушить" электронными средствами и поначалу это удалось – около получаса он летел в противоположную от сил коалиции сторону. Однако затем вновь стал приближаться к ним.

Тем не менее сразу открывать огонь по дрону американский летчик не решился: рядом находились два российских Су-27, причем настолько близко, что он мог видеть их опознавательные знаки. Ренкен опасался, что удар по беспилотнику они могут расценить как удар по ним, поясняет издание.

"Мы были уверены, что у них (Су-27 – ред.) есть ракеты "воздух-воздух". Если бы они хотели ввязаться в конфликт, они вполне бы могли это сделать", — рассказывает Ренкен.

Ситуация в Ракке. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
В Ракке сдались пять боевиков, в том числе "эмир" ИГ*, заявили в коалиции
По его словам, он подождал несколько минут, пока беспилотник улетит к югу от российских самолетов и только потом выпустил по нему ракету AIM-120C.

В целом, подполковник отметил, что этот инцидент показал необходимость расширения полномочий лётчиков для оперативного принятия решений в условиях быстро меняющейся обстановки в Сирии. Спустя несколько дней, самолет коалиции сбил Су-22 ВВС Сирии, а позднее еще один беспилотник. Причем решения на применение силы принимались в течение нескольких минут.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС России в Сирии будут "приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей". Кроме того, российское военное ведомство объявило, что прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, который был заключен еще в 2015 году.

Сирийские военные в Дейр-эз-Зоре. 14 сентября 2017
© Фото : SANA
Сирийская армия заняла стратегически важные высоты у Дейр-эз-Зора
В коалиции США в свою очередь сообщили, что в связи с инцидентами "благоразумно приняли меры, чтобы изменить местоположение самолетов в Сирии, чтобы продолжать бороться с ИГ*, обеспечивая безопасность наших экипажей".

После июня о каких-либо новых авиационных инцидентах в Сирии между самолетами коалиции и российскими и сирийскими самолетами не сообщалось.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена