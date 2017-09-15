ВКС уничтожили более 790 объектов сирийских боевиков за неделю

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Более 330 боевых вылетов за неделю совершили самолёты ВКС России в Сирии, уничтожено свыше 790 объектов международных террористических группировок, сообщает газета "Красная звезда", публикуя данные Вооруженных сил России за неделю.

Сообщается, что российский беспилотники в Сирии совершили за этот период более 170 вылетов на разведку, в ходе которой было обнаружено свыше 520 объектов боевиков.

В начале сентября Минобороны РФ сообщило, что войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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