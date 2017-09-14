Фрегат "Адмирал Эссен" принял иностранных журналистов в Средиземноморье

ТАРТУС (Сирия), 14 сен – РИА Новости. Иностранные журналисты впервые посетили фрегат Черноморского флота России "Адмирал Эссен" во время выполнения им боевой задачи в Средиземном море по сопровождению подлодок "Колпино" и "Великий Новгород", которые нанесли удар по позициям террористов в районе Дейр-эз-Зора крылатыми ракетами "Калибр".

Более 50 представителей российских и зарубежных СМИ были приглашены на "Адмирал Эссен", чтобы поприсутствовать во время выполнения кораблем боевой задачи по сопровождению подводных лодок "Колпино" и "Великий Новгород" (проект 636.3 "Варшавянка"), которые выполнили боевые пуски семи крылатых ракет "Калибр" из подводного положения по позициям террористов в районе Дейр-эз-Зора. Иностранные журналисты, в том числе из Франции, США, Великобритании, Германии, Италии, Китая, Швеции и Канады, впервые посетили российский фрегат.

Во время боевого выхода в Средиземное море журналистам провели экскурсию по кораблю, где члены экипажа рассказали о его тактико-технических характеристиках, боевых возможностях и вооружении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дизель-электрические подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" из подводного положения произвели залповый пуск семи крылатых ракет морского базирования "Калибр" по районам юго-восточнее Дейр-эз-Зора, находящимися под контролем "Исламского государства"*, поразив пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов. По информации военного ведомства, данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду ИГ*. До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.

* Террористическая организация, запрещенная в России.