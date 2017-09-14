Удар "Калибрами" должен был помочь освободить Дейр-эз-Зор, считает эксперт

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Крылатыми ракетами "Калибр" решено было ударить по объектам террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в связи с начавшимся недавно освобождением области Дейр-эз-Зор, считает резидент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.
В Минобороны РФ сообщили в четверг, что российские подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" проекта 636.3 выпустили по объектам террористов в Сирии из подводного положения семь крылатых ракет "Калибр" морского базирования.
"Здесь решается, по всей видимости, задача поражения (ракетами "Колибр" — ред.) либо какого-то склада оружия, либо командного пункта, либо предприятия для ремонта и восстановления боевой техники, которое используется ИГИЛ*", — ответил Сивков на вопрос, по каким целям могли ударить ракеты в связи с начавшимся освобождением области Дейр-эз-Зор.
По его словам, новые ракеты используются в арабской республике в учебно-боевых целях. Первое боевое применение было именно в Сирии в 2015 году.
Похожего мнения придерживается и главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский. По его словам, проверялась не только эффективность ракет, но и оперативная готовность экипажей подлодок.
"Это проверка технической и оперативной готовности подводных лодок. Это новые лодки с новыми экипажами, которые должны отработать, стоящие перед ними задачи. То есть это совмещение необходимости наносить удары по террористической группировке ИГИЛ* в Сирии и отработки задач, для того чтобы подтвердить оперативную готовность подлодок черноморского флота", — сказал Мураховский.
В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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