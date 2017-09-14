Удар "Калибрами" должен был помочь освободить Дейр-эз-Зор, считает эксперт

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Крылатыми ракетами "Калибр" решено было ударить по объектам террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в связи с начавшимся недавно освобождением области Дейр-эз-Зор, считает резидент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

В Минобороны РФ сообщили в четверг, что российские подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" проекта 636.3 выпустили по объектам террористов в Сирии из подводного положения семь крылатых ракет "Калибр" морского базирования.

"Здесь решается, по всей видимости, задача поражения (ракетами "Колибр" — ред.) либо какого-то склада оружия, либо командного пункта, либо предприятия для ремонта и восстановления боевой техники, которое используется ИГИЛ*", — ответил Сивков на вопрос, по каким целям могли ударить ракеты в связи с начавшимся освобождением области Дейр-эз-Зор.

По его словам, новые ракеты используются в арабской республике в учебно-боевых целях. Первое боевое применение было именно в Сирии в 2015 году.

"В принципе, использовать крылатые ракет для ударов по группировкам типа незаконных вооруженных формирований не эффективно. Это слишком дорогостоящее удовольствие. Скорее имеют место пуски с целью отработки применения этого оружия в учебно-боевых целях", — добавил эксперт.

Похожего мнения придерживается и главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский. По его словам, проверялась не только эффективность ракет, но и оперативная готовность экипажей подлодок.

"Это проверка технической и оперативной готовности подводных лодок. Это новые лодки с новыми экипажами, которые должны отработать, стоящие перед ними задачи. То есть это совмещение необходимости наносить удары по террористической группировке ИГИЛ* в Сирии и отработки задач, для того чтобы подтвердить оперативную готовность подлодок черноморского флота", — сказал Мураховский.

В Дейр-эз-Зоре 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). До прорыва помощь пострадавшему населению доставляли по воздуху правительство Сирии и Минобороны России. Сейчас к этому подключился Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца.

Параллельно с этим арабо-курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) и коалиция во главе с США штурмуют форпост ИГ* на Евфрате — город Ракка. Поставки гуманитарной помощи по линии ООН и Всемирной продовольственной программы затруднены. По оценке МККК, положение людей в Ракке очень сложное. В июле ООН сообщала, что ни одна колонна не смогла попасть в осажденные районы, а объемы поставок помощи в окруженные сирийские города достигли "критически низкой" отметки. В августе ООН вновь заявила о крайне ограниченном доступе к питьевой воде и продовольствию 25 тысяч жителей Ракки.

* Террористическая организация, запрещенная в России.