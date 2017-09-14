ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. США не хранят и не перевозят оружие для сирийской оппозиции по территории Германии в нарушение немецких законов, заявила РИА Новости представитель Пентагона Мишель Балданса.

Ранее в среду в немецкой печати появились сообщения о том, что американские военные поставляли сирийским повстанцам оружие и боеприпасы из Восточной Европы через свою авиабазу "Рамштайн" в Германии в нарушение немецких законов. Представители МИД и Минэкономики Германии уже заявили, что не располагают такой информацией.

"Министерство обороны (США) не хранит и не перевозит оружие или боеприпасы, направляемые в Сирию, на или через базы США в Германии. Минобороны соблюдает и будет соблюдать все немецкие законы", — сказала Балданса.

Она заявила, что Пентагона поручил всем подрядчикам не перевозить и не хранить в Германии такие грузы, предназначенные для сирийской оппозиции.

По данным издания Süddeutsche Zeitung , правительство США обучало и снабжало оружием Свободную сирийскую армию и другие ведущие борьбу с властями Сирии группировки в рамках программы ЦРУ под кодовым названием Timber Sycamore. Оружие и боеприпасы советского образца на миллиардные суммы в долларах приобретались частными военными предприятиями в Восточной Европе и на Балканах, утверждает газета. Журналистам удалось отследить цепь поставок, которая тянулась с заводов в Сербии, Боснии, Чехии и Казахстана в Турцию и Иорданию. По информации СМИ, туда груз поступал через порты Румынии и Болгарии или с военной авиабазы "Рамштайн".

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