Более двадцати мирных жителей погибли при ударах коалиции в Сирии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Сирии более двадцати мирных жителей стали жертвами ударов авиации международной коалиции во главе с США, сообщило государственное агентство САНА со ссылкой на очевидцев.

По утверждению местных жителей, в Ракке при ударе по жилому дому погибли по меньшей мере 11 человек, в основном, женщины и дети, и еще 11 членов одной семьи погибли в результате авиаударов в деревне Шахабат на севере провинции Дейр-эз-Зор.

Авиация международной коалиции поддерживает в Ракке и Дейр-эз-Зоре наступление курдско-арабских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) против группировки ИГ*. Официальный Дамаск считает действия незаконными, поскольку коалиция действует без согласования с властями Сирии.

Удары коалиции регулярно приводят к жертвам среди мирного населения. Так, в августе коалиция признала, что с начала операции против "Исламского государства"* в Сирии и Ираке из-за действий союзников погибли не менее 685 мирных жителей.

Позднее Дамаск призвал Совбез ООН распустить международную коалицию, которая лишь помогает боевикам, "развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>