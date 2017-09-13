Более двадцати мирных жителей погибли при ударах коалиции в Сирии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Сирии более двадцати мирных жителей стали жертвами ударов авиации международной коалиции во главе с США, сообщило государственное агентство САНА со ссылкой на очевидцев.
Авиация международной коалиции поддерживает в Ракке и Дейр-эз-Зоре наступление курдско-арабских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) против группировки ИГ*. Официальный Дамаск считает действия незаконными, поскольку коалиция действует без согласования с властями Сирии.
Позднее Дамаск призвал Совбез ООН распустить международную коалицию, которая лишь помогает боевикам, "развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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