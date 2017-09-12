Российский Центр примирения оказал медпомощь 46 тысячам жителей Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 12 сен – РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии оказал медицинскую помощь примерно 46 тысячам жителей провинции Алеппо за последние три месяца, сообщил во вторник начальник центра в Алеппо генерал-майор Игорь Емельянов.

По его словам, центр проводит акции по оказанию медпомощи во всех населенных пунктах провинции, в том числе с участием специального отряда медицинского назначения.

"Здесь за последние три месяца была оказана медицинская помощь порядка 46 тысячам человек, большинство из них — дети", — подчеркнул начальник центра.

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