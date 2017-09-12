ВПП и штаб авиабазы Дейр-эз-Зор не пострадали во время осады ИГ*

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, 12 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) и штаб командования авиабазы Дейр-эз-Зор не пострадали во время девятимесячной осады боевиков ИГ*, сообщил РИА Новости начальник гарнизона авиабазы генерал Бадер Хадля.

Подразделения сирийской армии 9 сентября прорвали осаду ИГ* авиабазы Дейр-эз-Зор на востоке города.

"Взлетно-посадочная полоса не пострадала и готова к эксплуатации. И мы готовы и боеспособны", — сказал Хадля.

По словам генерала, аэродром готов принимать самолеты и вертолеты, однако это станет возможным, как только террористы будут отброшены от авиабазы на безопасное для посадки и взлета авиатранспорта расстояние.

В понедельник правительственные войска соединились на главном южном въезде в Дейр-эз-Зор, обеспечив самый быстрый путь снабжения города из Дамаска. Однако при возобновлении авиасообщения город и подразделения армии в нем смогут получать снабжение еще оперативнее.

* Террористическая организация, запрещенная в России. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >> © РИА Новости, Инфографика Бои за Дейр-эз-Зор

В городе по-прежнему сохраняется тяжелая гуманитарная обстановка. Несмотря на прибывшие несколько колонн гуманитарной помощи, в Дейр-эз-Зоре дефицит пресной воды, не хватает продуктов питания и медикаментов. Мирные граждане остаются без электричества из-за отсутствия государственного электроснабжения и топлива для электрогенераторов.