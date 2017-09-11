В Дейр-эз-Зор направили отряд противоминного центра Вооруженных сил России

Бойцы сирийской армии во время операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-зор. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время операции по деблокированию авиабазы Дейр-эз-зор. Архивное фото

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Передовой отряд международного противоминного центра Вооруженных сил (ВС) РФ направлен в Сирию для работы в Дейр-эз-Зоре, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года.

"Более 40 специалистов передового отряда международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации, семь единиц специальной техники и группа кинологов с минно-розыскными собаками переброшены самолетами военно-транспортной авиации на сирийский аэродром Хмеймим", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время военные направятся в освобожденные районы города Дейр-эз-Зор для рекогносцировки и оценки масштабов предстоящего разминирования.

Согласно сообщению, всего в Сирию для участия в гуманитарном разминировании будет переброшено 175 военнослужащих международного противоминного центра и 42 единицы специальной инженерной техники, в том числе современные роботизированные комплексы Уран-6. В состав отряда помимо саперных подразделений входит кинологическое подразделение с минно-розыскными собаками.

"В первую очередь саперы будут разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницы, школы, жилые дома, объекты водо- и электроснабжения и исторические памятники культуры", — добавляется в сообщении Минобороны РФ.

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