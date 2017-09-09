"Сирийские демократические силы" начали операцию в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Курдско-арабские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) начали свою операцию против террористической группировки ИГ* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщается на сайте отрядов.

В этом районе операцию против террористов ведет сирийская армия. Дамаск ранее называл незаконными действия SDF, которые до этого начали операцию при поддержке международной коалиции во главе с США в провинции Ракка.

Как сообщается на сайте, новая операция SDF под названием "Буря на острове" нацелена на освобождение от террористов территорий к востоку от реки Евфрат и восточных предместий Дейр-эз-Зора.

Альянс "Сирийских демократических сил" был создан в 2015 году на основе сил самообороны сирийских курдов при участии ряда арабских вооруженных группировок.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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