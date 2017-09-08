Россия надеется на продвижение в освобождении Ракки от ИГ*, заявил Богданов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва надеется на продвижение в освобождении Ракки от террористов "Исламского государства"* (ИГ*), заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Сейчас большой успех — это Дейр-эз-Зор. Надеемся, что и по Ракке будет продвижение", — сказал российский дипломат.

Министерство обороны РФ сообщило в пятницу, что в результате удара авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России по командному пункту международных террористов в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора, где проходило совещание главарей бандформирований, ликвидированы "министр войны" ИГ* Гулмурод Халимов и "амир Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ*.