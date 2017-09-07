В двух городах провинции Алеппо создали условия для возвращения сирийцев

Сирийские девочки позируют фотографу на фоне изрешеченной пулями стены в деревне Кафр Гхан к северу от Алеппо

Сирийские девочки позируют фотографу на фоне изрешеченной пулями стены в деревне Кафр Гхан к северу от Алеппо

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В населенных пунктах Дейр-Хафир и Масканах сирийской провинции Алеппо созданы условия для возвращения мирных сирийцев, которые были вынуждены покинуть свои дома во время боевых действий, сообщается на сайте Минобороны России.

"Продолжается работа Комитетов национального примирения зон деэскалации по возвращению беженцев к месту постоянного проживания и по восстановлению разрушенной во время боевых действий инфраструктуры. В населенных пунктах Дейр-Хафир и Масканах провинции Алеппо созданы условия для возвращения мирных сирийцев, которые были вынуждены во время боевых действий покинуть свои дома", — говорится в сообщении.

Отмечается, что центр по примирению проводит постоянную работу по улучшению гуманитарной ситуации. В городе Дейр-Хафир приступил к работе хлебопекарный завод, а в Алеппо начала прием граждан больница, завершены восстановительные работы в школе Аль-Фуркан-Аль-Мухдасар.