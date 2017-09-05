Беспилотники подтвердили результативность удара по боевикам у Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Результативность ракетного удара по боевикам ИГ* в районе сирийского города Дейр-эз-Зор подтверждена разведывательной авиацией и беспилотниками, сообщает Минобороны РФ.
"Результативность ракетного удара подтверждена разведывательной авиацией и беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на востоке Сирии армия страны при поддержке ВКС России развивает наступление на город Дейр-эз-Зор.
* Террористическая организация, запрещена в РФ