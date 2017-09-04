БЕЙРУТ, 4 сен — РИА Новости, Михаила Алаеддин. Правительственные войска Сирии и союзные силы готовятся штурмовать территории в пяти километрах к западу от города Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости местный осведомленный источник.

"Сирийская армия и союзники взяли под контроль завод по изготовлению асфальта в западных окрестностях Дейр-эз-Зор и готовятся к освобождению казарм 137 бригады в пяти километрах к западу от города",- рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что передовые отряды сирийской армии стремительно развивают наступление на Дейр-эз-Зор с юга и юго-западного направлений. По данным сирийского национального телеканала, правительственные войска уже ведут бои в трех километрах от осажденного города.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличии от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

*Запрещенная в России террористическая организация

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