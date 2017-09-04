МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российская авиация уничтожила несколько десятков боевиков в районе Дейр-эз-Зора, заявили в Минобороны.

Потери террористов превысили семьдесят человек убитыми и ранеными. Также боевики ИГИЛ* потеряли два танка, три БМП и более десяти машин повышенной проходимости с установленным тяжелым вооружением.

"Разгром ИГИЛ* в районе Дейр-эз-Зор и деблокирование города станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирийской Арабской Республике", — отметили в ведомстве.

Для поддержки наступления правительственных войск на Дейр-эз-Зор ВКС совершили более 80 боевых вылетов. Отмечается, что сирийская армия развивает наступление на город с востока. Правительственные силы под командованием генерала Хасана Сухела, действующие на юге провинции Ракка, за последние сутки продвинулись на восемь километров и овладели двумя стратегически важными высотами.

Ранее сообщалось, что сирийская армия подошла к городу на 18-20 километров и готова прорвать окружение в ближайшие дни.

Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него полностью окружены террористами более трех лет. Несмотря на регулярные атаки с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зора продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только по воздуху.

* Террористическая организация, запрещенная в России.