Сирийская армия приближается к окраинам осажденного ИГ* города Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 4 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия САР и союзные ей силы ведут бои с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в 20 километрах от окраин города Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Бойцы генерала Сухейла находятся в 18-20 километрах от Дейр-эз-Зора", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, бойцам правительственной армии удалось выбить террористов со стратегически важных высот, где расположены вышки связи, а так же занять территорию, где раньше располагались казармы 137 механизированной бригады.

"Армия идет с двух направлений. Первое южное, там бои идут в 40 километрах от города. Второе юго-западное", — добавил источник.

Передовые отряды сирийской армии приближаются к авиабазе Дейр-эз-Зор и готовятся прорвать окружение в ближайшие дни. По словам очевидцев, в осажденном сирийском городе жители воодушевлены и отмечают ликованием стремительные успехи армии.

По данным источника агентства, за последние сутки было ликвидировано большое количество террористов, в первую очередь благодаря авиаударам самолетов ВКС РФ и ВВС Сирии, что существенно помогает ускорить темпы наступления.

"Считанные дни остались до снятия блокады и победы в Дейр-эз-Зор", — добавил собеседник агентства.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось перерезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Не смотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зора продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в город могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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