Появилось видео удара "Ночного охотника" по позициям ИГ*

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вертолеты ВКС России Ми-28Н ("Ночной охотник") и Ми-35 нанесли удары по боевым отрядам группировки "Исламское государство"* в районе нефтяного месторождения Шаер в Сирии. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Звезда".

"По состоянию на 1 сентября армия САР при поддержке российских ВКС глубоко вклинилась в оборону боевиков ИГ* в центральной части Сирии, к северо-западу от Пальмиры, к востоку от Хомса. Боевики ИГ* окопались в этих местах с лета 2014 года", — говорится в комментарии к сюжету.

На кадрах видно, как российский Ми-35 подготавливает наступление сирийской армии на силы боевиков, атакуя их неуправляемыми ракетами. Когда пехота наталкивается на оборонительный рубеж противника, в дело вступает Ми-28Н, который выпускает по террористам большую часть боезапаса.

Сообщается, что при поддержке ВКС правительственным войскам удалось выбить ИГ* с позиций, которые она удерживала с 2014 года.

Первые экземпляры Ми-28 пополнили подразделения армейской авиации в 2008 году. С октября 2015 года боевая машина активно используется в Сирии.

Испытание боем

На форуме "Армия-2017", который завершился 27 августа, представители российского оборонного ведомства указывали на то, что в Сирии удалось испытать самые современные образцы вооружения.

"Мы "прокатили" через сирийский конфликт свыше 600 современных образцов военной техники… Невозможно переоценить тот факт, что представители оборонно-промышленного комплекса были рядом с нами и при выявлении изъянов сразу же на месте или в кабинетах своих бюро вносили правки в конструкторскую документацию новейших образцов", — заявил замглавы Минобороны России Юрий Борисов.

Глава Военно-научного комитета ВС России Игорь Макушев обратил внимание на успешное использование в САР высокоточного оружия большой дальности. "Впервые в практике отечественного Военно-морского флота в боевых условиях был произведен массированный пуск крылатых ракет "Калибр", в том числе с подводной лодки, находившейся в подводном положении. Применение высокоточного оружия морского базирования позволило обеспечить поражение целей на расстоянии до 1,5 тысячи километров с требуемой точностью", — отметил он на пресс-конференции.

Заместитель командующего ВВС Главного командования Воздушно-космических сил Сергей Мещеряков отметил, что боевой опыт российских ВС и ВКС будет положен в основу развития системы перспективных вооружений, а действия отечественных летчиков в Сирии "несомненно повысили престиж Воздушно-космических сил и Вооруженных сил Российской Федерации в целом".

На Дейр-эз-Зор

В конце августа начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской сообщил, что правительственные войска при поддержке российских ВКС полностью очистили провинцию Алеппо от террористических группировок, завершив тем самым освобождение центральной части САР.

Основные силы правительственных войск сейчас задействованы в наступлении на город Дейр-эз-Зор, который считается последним оплотом ИГ* в Сирии. По словам Рудского, армия САР при поддержке ВКС приближается к городу по трем основным направлениям.

Крупная группировка боевиков окружена в районе населенного пункта Акербат на границе провинций Хама и Хомс. Штурмовые отряды сирийских войск при поддержке ВКС России установили полный контроль над господствующими высотами, осуществляется постепенная зачистка котла.

*Террористическая организация, запрещенная в России.