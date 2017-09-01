Вооруженная оппозиция Сирии не исключила участия в переговорах в Астане

КАИР, 1 сен — РИА Новости. Представители сирийской вооруженной оппозиции не исключают своего участия в переговорах в Астане, которые должны пройти 14-15 сентября, заявил РИА Новости начальник штаба Свободной сирийской армии (ССА) бригадный генерал Ахмед Барри.

Он однако отметил, что в ССА пока не получали официального приглашения на участие в очередном раунде встреч в казахстанской столице.

"Даст бог, даст бог", — ответил Барри на вопрос корреспондента РИА Новости о том, поедут ли представители ССА на переговоры в Астану.

Шестой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября.

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