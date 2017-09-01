КАИР, 1 сен — РИА Новости. Представители сирийской вооруженной оппозиции не исключают своего участия в переговорах в Астане, которые должны пройти 14-15 сентября, заявил РИА Новости начальник штаба Свободной сирийской армии (ССА) бригадный генерал Ахмед Барри.
"Даст бог, даст бог", — ответил Барри на вопрос корреспондента РИА Новости о том, поедут ли представители ССА на переговоры в Астану.
Шестой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>