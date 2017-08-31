В США заявили о возможном расширении зон предотвращения конфликтов в Сирии

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Зоны предотвращения конфликтов в Сирии между коалицией во главе с США с одной стороны и сирийскими и российскими военными с другой могут быть расширены, заявил командующий коалицией американский генерал Стивен Таунсенд.

"Мы ведем дискуссии с русскими, мы пытаемся предотвратить конфликты в будущем. У нас есть согласованные границы в основном в долине среднего Евфрата, пока не по всей (долине), но мы договоримся в свое время. У меня есть основания полагать, что сможем это проработать (с РФ – ред.)", — сказал Таунсенд на брифинге.

Он напомнил, что у коалиции есть успешный опыт предотвращения конфликтов в районах населенных пунктов Эль-Баб, Аль-Табка и к югу от Ракки.