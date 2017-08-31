Стороны конфликта в Сирии отметили положительную роль диалога по видеомосту

ЛАТАКИЯ (Сирия), 31 авг — РИА Новости. Участники видеомостов, которые ранее впервые состоялись в Сирии между представителями властей провинций, входящих в зоны деэскалации, и вооруженной оппозиции, отметили положительную роль прямого обсуждения вопросов национального примирения и возвращения местного населения к мирной жизни.
"Это наша первая видеоконференция именно в этом формате, когда мы работаем объединено со всеми комитетам национального примирения. Спасибо всем, кто принимает участие в нашей совместной работе. Со своей стороны мы готовы активно участвовать в решении самых важных проблем, которые сейчас стоят перед населением Сирии. Безусловно, все наши действия направлены исключительно на восстановление мира (в Сирии)", — сказал командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин во время видеоконференции.
По словам Суровикина, за последние несколько месяцев действия РФ позволили стабилизовать обстановку в центральной и южных частях страны. Командующий группировкой войск ВС РФ в САР подвел промежуточный итог действий российских военнослужащих Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР, говоря о продолжении работы по оказанию гуманитарной помощи сирийцам, примирению враждующих сторон и пресечению всех попыток вооруженных провокаций в зонах деэскалации на территории Сирии.
Он также отметил, что российские военные врачи за это время помогли более 46 тысячами мирных жителей, а российскими транспортными самолетами в город Дейр-эз-Зор, который окружен боевиками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), только за август доставлено 376 тонн продовольствия по линии ООН. В зоны деэскалации на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и Хомсе при содействии военных РФ прошли 14 гумконвоев с продуктами и медикаментами ООН и Международного комитета Красного Креста.
На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, сейчас идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.