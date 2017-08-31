Стороны конфликта в Сирии отметили положительную роль диалога по видеомосту

ЛАТАКИЯ (Сирия), 31 авг — РИА Новости. Участники видеомостов, которые ранее впервые состоялись в Сирии между представителями властей провинций, входящих в зоны деэскалации, и вооруженной оппозиции, отметили положительную роль прямого обсуждения вопросов национального примирения и возвращения местного населения к мирной жизни.

В первой итоговой совместной видеоконференции приняли участие представители комитетов национального примирения, действующих в зонах деэскалации "Хомс", "Восточная Гута" и на юго-западе страны в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Трансляция совместного заседания велась из сирийских городов Деръа, Дамаск, Хомс и Латакия. В составы комитетов вошли представители органов самоуправления провинций, оппозиции и российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

"Это наша первая видеоконференция именно в этом формате, когда мы работаем объединено со всеми комитетам национального примирения. Спасибо всем, кто принимает участие в нашей совместной работе. Со своей стороны мы готовы активно участвовать в решении самых важных проблем, которые сейчас стоят перед населением Сирии. Безусловно, все наши действия направлены исключительно на восстановление мира (в Сирии)", — сказал командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин во время видеоконференции.

Ранее сообщалось, что правительства провинции Деръа, Дамаск и Хомс впервые за время войны в Сирии провели телемосты с представителями вооруженной оппозиции, находящимися в зонах деэскалации, и обсудили с ними прерванный из-за войны в стране учебный процесс в школах и гуманитарную ситуацию. Такие видеоконференции, по заявлению участников диалога, стали новым этапом восстановления мирной жизни и политического урегулирования военного кризиса. Инициатором проведения во всех случаях выступили российские военные.

По словам Суровикина, за последние несколько месяцев действия РФ позволили стабилизовать обстановку в центральной и южных частях страны. Командующий группировкой войск ВС РФ в САР подвел промежуточный итог действий российских военнослужащих Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в САР, говоря о продолжении работы по оказанию гуманитарной помощи сирийцам, примирению враждующих сторон и пресечению всех попыток вооруженных провокаций в зонах деэскалации на территории Сирии.

"За последние три месяца подписано более 600 соглашений о прекращении боевых действий. Общее число примирившихся населенных пунктов достигло 2214. Проведено более 300 гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению передано более 280 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости", — добавил Суровикин.

Он также отметил, что российские военные врачи за это время помогли более 46 тысячами мирных жителей, а российскими транспортными самолетами в город Дейр-эз-Зор, который окружен боевиками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), только за август доставлено 376 тонн продовольствия по линии ООН. В зоны деэскалации на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и Хомсе при содействии военных РФ прошли 14 гумконвоев с продуктами и медикаментами ООН и Международного комитета Красного Креста.

"Только совместные усилия, направленные на скорейшую стабилизацию обстановки (в Сирии), позволят принести мир на сирийскую землю… Наши встречи будут проходить системно и периодически, на каждом из заседаний комитетов национального примирения, безусловно, будут звучать те проблемы, которые необходимо решить в первую очередь. Прежде всего, эти вопросы будут касаться безопасности, обеспечения помощи населению, а все меры, которые будут приняты комитетами, будут направлены на главную цель — обеспечение мира на территории Сирии", — добавил Суровикин, обращаясь к участникам видеоконференции во время проведения первого итогового заседания по работе комитетов национального примирения в САР.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, сейчас идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.