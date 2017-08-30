Коалиция США связалась с Турцией по поводу обстрела сил военных у Манбиджа

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Коалиция США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* обратилась к Турции за разъяснениями после того, как силы коалиции подверглись обстрелу в районе Манбиджа в Сирии, сообщил РИА Новости представитель коалиции Эрик Пэхон.
Как заявил представитель коалиции, любые действия партнерских сил в Сирии, которые подвергают опасности жизнь военнослужащих США и коалиции, полностью неприемлемы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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