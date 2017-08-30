Коалиция США связалась с Турцией по поводу обстрела сил военных у Манбиджа

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Коалиция США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* обратилась к Турции за разъяснениями после того, как силы коалиции подверглись обстрелу в районе Манбиджа в Сирии, сообщил РИА Новости представитель коалиции Эрик Пэхон.

"На протяжении последней неделе силы коалиции под руководством США, осуществляющие открытое мобильное патрулирование к северо-востоку от Манбиджа на севере Сирии, многократно подвергались обстрелу из мелкокалиберного оружия со стороны неизвестных группировок. Недавние инциденты произошли на территориях, которые преимущественно находятся под контролем поддерживаемых Турцией боевиков. Мы связались с Анкарой и другими сторонами по борьбе с этой опасностью", — сказал Пэхон.

Как заявил представитель коалиции, любые действия партнерских сил в Сирии, которые подвергают опасности жизнь военнослужащих США и коалиции, полностью неприемлемы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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