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Война в Сирии
Война в Сирии

ВКС России уничтожили танки и укрепрайоны террористов в районе Дейр-эз-Зора

21:2128.08.2017
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© Фото : Минобороны РФСамолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото.Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото.
© Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВКС за сутки операции в Сирии нанесли успешные удары по позициям и бронетехнике "Исламского государства"*, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Боевики Исламского Государства ведут огонь из тяжелого вооружения на востоке Сирии. Август 2017
© AP Photo / militant photo
ИГ* перебрасывает в район Дейр-эз-Зора тяжелую технику

По данным ведомства, было уничтожено четыре танка, шестнадцать автомобилей, вооруженных крупнокалиберными пулеметами, шесть грузовиков с боеприпасами. Кроме того, российские ВКС поразили два укрепленных района террористов с артиллерийскими позициями.

Благодаря успешным действиям ВКС сирийские правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела смогли продолжить наступление вдоль Евфрата в направлении на Дейр-эз-Зор с целью деблокирования города.

По информации Минобороны, террористы ИГ* после наступления вооруженных сил САР при поддержке ВКС в районе города Ганем-Али намерены произвести перегруппировку сил и создать укрепленные районы возле Дейр-эз-Зора.

Артиллеристы сирийской армии стреляют с применением систем залпового огня Град на позициях в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лавров рассказал о формировании зоны деэскалации в Идлибе

Ранее в Минобороны сообщили, что сирийские войска при поддержке ВКС нанесли удар по наиболее боеспособной и хорошо вооруженной из частей ИГ* возле города Ганем-Али в провинции Ракка, уничтожив более 800 террористов, девять орудий и минометов, тринадцать танков и 39 автомашин с пулеметами.

В Минобороны отметили, что террористы осознают тот факт, что плацдарм возле Дейр-эз-Зора стал их "последним оплотом" на территории Сирии, и это заставляет их предпринимать все усилия для его удержания. "Боевики перебрасывают тяжелую технику, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами", — заявили в российском оборонном ведомстве.

Также в понедельник стало известно, что граница Сирии и Ливана была полностью освобождена от сил террористов "Исламского государства"* вооруженными силами САР и бойцами ливанского движения "Хезболла". Они сумели очистить от боевиков горный район Западного Каламуна на границе двух государств. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к "Хезболле".

Сирийские военные и автобус с боевиками ИГ (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в районе Западного Каламуна. 28 августа 2017
© AFP 2017 / Louai Beshara
Ливан начал выводить боевиков ИГ* в Сирию

19 августа ливанская армия, а также сирийские войска с бойцами движения "Хезболла" независимо друг от друга начали действия по освобождению от боевиков ИГ* пограничных районов двух стран.

По итогам операций террористы попросили начать переговоры, в результате которых боевики ИГ* отдали тела восьми похищенных в 2014 году ливанских солдат, а также тела погибших бойцов шиитского движения. Взамен сирийская сторона дала согласие на вывоз террористов в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. В понедельник автоколонна с боевиками и членами их семей начала движение с территории Ливана в сторону Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

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