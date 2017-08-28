В сети появилось видео ударов ВКС по террористам в районе Дейр-эз-Зора

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале кадры ударов ВКС по целям боевиков "Исламского государства"* в районе города Дейр-эз-Зор.

На кадрах видно, как российские ВКС поражают объекты и технику террористов на земле.

"Российские ВКС в течение ночи и сегодняшнего дня продолжали успешно наносить удары по целям ИГ*, уничтожив четыре танка, 16 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберными пулеметами, шесть большегрузных автомобилей с боеприпасами, а также два укрепрайона с оборудованными артиллерийскими позициями", — заявили в оборонном ведомстве.

Действия российских ВКС позволили сирийским войскам продвинуться вдоль Евфрата с целью деблокирования Дейр-эз-Зора, отметили в министерстве обороны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.



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