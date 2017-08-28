Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство нарушений — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.
Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, не изменилось — 229.
В бюллетене отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. По линии ООН проведены две акции: в населенный пункт Эр-Растан в провинции Хама доставлен груз весом 225 тонн, в район Дейр-эз-Зор была доставлена 21 тонна продуктов питания.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.
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