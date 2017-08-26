В Иордании назвали условия, при которых откроют границу с Сирией

ДУБАЙ, 26 авг — РИА Новости. Иордания рассчитывает в скором времени открыть границу с Сирией, если ситуация на юге соседней страны окончательно стабилизируется, сообщил госминистр информации Иордании Мухаммед Мумани в эфире национального телевидения.

"Наши отношения с государством Сирия и режимом двигаются в правильном направлении… Соглашение о прекращении огня на юге Сирии соблюдается, и мы надеемся, что вскоре будут предприняты дополнительные меры по обеспечению стабильности и безопасности Сирии, если такая же ситуация продолжится, и ситуация на юге Сирии стабилизируется, это позволит нам снова открыть контрольно-пропускные пункты между двумя государствами", — отметил министр.

Иордания вместе с США и Россией является гарантом соблюдения соглашения о прекращении огня в трех южных сирийских провинциях, граничащих с королевством, которое вступило в силу 9 июля.

Россия, Иран и Турция договорились в мае о создании в Сирии четырех зон деэскалации с целью в дальнейшем распространить режим прекращения огня и на другие районы Сирии.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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