В Иордании назвали условия, при которых откроют границу с Сирией

ДУБАЙ, 26 авг — РИА Новости. Иордания рассчитывает в скором времени открыть границу с Сирией, если ситуация на юге соседней страны окончательно стабилизируется, сообщил госминистр информации Иордании Мухаммед Мумани в эфире национального телевидения.
Иордания вместе с США и Россией является гарантом соблюдения соглашения о прекращении огня в трех южных сирийских провинциях, граничащих с королевством, которое вступило в силу 9 июля.
Россия, Иран и Турция договорились в мае о создании в Сирии четырех зон деэскалации с целью в дальнейшем распространить режим прекращения огня и на другие районы Сирии.
На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Дераа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
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