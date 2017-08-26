Главком ВКС уверен, что мирная жизнь наступит в Сирии уже в ближайшее время

КУБИНКА, (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, герой России Виктор Бондарев заявил о переломе в борьбе с терроризмом в Сирии, в том числе благодаря российской авиации, и отметил, что, по его мнению, Сирия начнет жить мирной жизнью "в самое ближайшее время".

"Благодаря работе Воздушно-космических сил РФ в Сирии наступил перелом, есть серьезные успехи у сирийской армии. Идет уничтожение террористов и освобождение территорий. Думаю, в самое ближайшее время там будет переломлен хребет терроризму, и Сирия заживет мирной жизнью", — сказал Бондарев в беседе с журналистами.

Он отметил, что российская авиация достигла в Сирии блестящих результатов, в том числе благодаря своевременному анализу боевого применения самолетов и вертолетов и конструкторским доработкам техники.

"С самого первого дня нахождения наших самолетов и вертолетов в Сирии мы тщательно смотрели и изучали то, что требовало доработок. Погодные условия там жесточайшие, температура воздуха превышала 50 градусов по Цельсию. Это тяжелое испытание и для техники, и для людей", — заявил генерал.

Благодаря анализу применения вооружения в Сирии, авиация, по словам Бондарева, достигла там блестящих результатов — "управляемое и неуправляемое вооружение по точности применения практически ничем не отличается". "Вмешались конструкторы, доработали авиационную технику и системы наведения. Кроме того, организовано взаимодействие с авиационными наводчиками, операторами беспилотников, и мы в реальном масштабе времени получаем данные по любой цели", — сказал главком.

Он добавил, что любому вылету российских самолетов или вертолетов в Сирии предшествует тщательная подготовка и изучение районов полетов и боевого применения.

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