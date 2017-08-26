Российски Генштаб назвал численность террористов ИГ* в Сирии

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На сегодняшний день свыше девяти тысяч боевиков из различных стран воюют в рядах террористической группировки "Исламское государство"* на территории Сирии, сообщил начальник главного управления Генштаба российских Вооруженных сил генерал-полковник Игорь Коробов.

Как отметил Коробов, большая часть террористов сосредоточена в центральной части Сирии в районах вдоль реки Евфрат на границе с Ираком. По его мнению, террористы рассматривают захваченные территории как "плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие страны мира".

Коробов также назвал примерную численность боевиков в САР, воюющих на стороне "Джебхат ан-Нусра"*. По сведениям российских военных, на сегодняшний день свыше 15 тысяч боевиков действуют в составе этой группировки. При этом большая часть из них являются сирийцами.

По словам начальника главного управления Генштаба, "Джебхат ан-Нусра"* контролирует большую часть провинции Идлиб. Однако боевики этой группировки ведут активные действия также и в Хомсе, в Восточной Гуте, на юге Сирии и в районах административных центров провинций Кунейтра и Даръа.

"Великий халифат" и свержение Асада

© AP Photo / Militant website via AP Закат Халифата

В российском Генштабе отметили, что ИГ*и "Джебхат ан-Нусра"* преследуют различные цели, воюя в САР. Если боевики "Исламского государства"* стремятся к реализации концепции создания "великого халифата" от Марокко до Малайзии, то "Джебхат ан-Нусра"* выступает в первую очередь за смену режима президента страны Башара Асада и установление в Сирии шариатского государства.

Российские военные разведчики также сообщили, что и "Джебхат ан-Нусра"*, и ИГ* занимаются в захваченных территориях активным насаждением ислама радикального толка, при этом жестко караются нарушения законов шариата, также широко практикуется смертная казнь.

Методы ведения боя

В российском Генштабе также рассказали о методах ведения террористами боевых действий против правительственных сил. Как отметил Коробов, одним из таких методов является так называемый "пчелиный бой", в соответствии с которым основной целью является изматывание противника. Боевики, действуя небольшими группировками, осуществляют внезапные вылазки и наносят стремительные удары. По мнению российских военных, с помощью такой тактики террористы пытаются дезориентировать и деморализовать крупные воинские формирования.

Колобов также подчеркнул, что ИГ* все чаще применяет различные беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и токсины "кустарного производства". В Ракке, как рассказали в Генштабе, боевики использовали "квадрокоптеры-камикадзе", которые были оснащены самодельными взрывчатками.

Однако военные отмечают, что боевики не привнесли серьезных изменений в методы ведения боевых действий.

"Террористы применяют простые, но достаточно эффективные приемы и способы противоборства. В частности, используют мирное население в качестве "живого щита", лишая тем самым правительственные силы превосходства в огневой мощи", — рассказал Коробов.

В Генштабе также пояснили, что чаще всего артиллерия и бронетехника боевиков размещена рядом со школами, мечетями и больницами в связи с тем, что террористы стремятся минимизировать угрозу воздушной атаки. Помимо этого, боевики все также активно продолжают применять тактику "очаговой обороны", которая подразумевает создание подземных коммуникаций между зданиями, через которые осуществляется переброска резервов и перегруппировка сил террористов.

Коробов также подчеркнул, что учитывая особую характерную черту конфликта в Сирии, которая заключается в ведении боев в условиях плотной застройки, террористы разработали особую тактику ведения уличных боевых действий.

"Нижние этажи домов на основных направлениях оборудуются под долговременные огневые точки. В качестве подвижных огневых средств используются автомобили повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, противотанковыми средствами и минометами", —пояснил представитель Генштаба.

Коробов также рассказал, что при захвате населенных пунктов террористы используют начиненные взрывчаткой автомобили, управляемые смертниками. Вслед за ними идут хорошо вооруженные машины повышенной проходимости. При этом наступление, как правило, осуществляется по нескольким направлениям, добавил Коробов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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