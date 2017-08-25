Генштаб оценил численность боевиков ИГ* в Сирии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В рядах ИГ* в Сирии на сегодняшний день воюют более девяти тысяч боевиков из разных стран. Об этом в ходе "круглого стола" в рамках международного форума "Армия-2017" заявил начальник главного управления Генштаба российских Вооруженных сил генерал-полковник Игорь Коробов.

По его словам, основные силы террористов сосредоточены в центральных регионах САР и в районах вдоль реки Евфрат на границе с Ираком. Захваченные территории боевики рассматривают как "плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие страны мира в рамках реализации концепции создания "великого халифата".

Тактика "пчелиного роя"

В боях с правительственными силами, как рассказал Коробов, террористы используют тактику "пчелиного роя": боевики стараются измотать противника, осуществляя внезапные вылазки и нанося стремительные удары небольшими по численности группировками.

Таким образом они пытаются достичь эффекта непрерывной атаки, который, по их мнению, должен дезориентировать и деморализовать крупные воинские формирования, пояснил представитель Генштаба.

Система "очаговой обороны"

Генерал-полковник также сообщил, что террористы все чаще используют беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы и токсины "кустарного производства". Так, в Ракке боевики применяли "квадрокоптеры-камикадзе", оснащенные самодельной взрывчаткой.

При этом за последние годы методы ведения боя не претерпели серьезных изменений. "Террористы применяют простые, но достаточно эффективные приемы и способы противоборства. В частности, используют мирное население в качестве "живого щита", лишая тем самым правительственные силы превосходства в огневой мощи", — заявил Коробов.

Он подчеркнул, что боевики, стремясь минимизировать риск атаки с воздуха, стараются размещать артиллерию и бронетехнику рядом с больницами, школами и мечетями. Кроме того, как и прежде, активно применяется "очаговая оборона". Она предполагает создание системы подземных коммуникаций между зданиями, через которые террористы осуществляют переброску резервов и перегруппировку сил.

Бой в городе

Коробов отметил, что характерной чертой конфликта в Сирии является постоянное противоборство сторон в условиях плотной застройки. Для уличного боя террористы также разработали особую тактику.

"Нижние этажи домов на основных направлениях оборудуются под долговременные огневые точки. В качестве подвижных огневых средств используются автомобили повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, противотанковыми средствами и минометами", — рассказал представитель Генштаба.

При штурме населенных пунктов боевики активно используют начиненные взрывчаткой автомобили, управляемые смертниками. Вслед за ними идут хорошо вооруженные машины повышенной проходимости. При этом наступление, как правило, осуществляется по нескольким направлениям, добавил Коробов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.