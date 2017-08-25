В Генштабе рассказали о применяемой в Сирии артиллерии

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Реактивные системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", а также тактические ракетные комплексы "Точка" и "Точка-У" показали высокую точность при применении Вооруженными силами Сирии против террористов, сообщил в пятницу председатель Военно-научного комитета ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.

По его словам, "объем огневых задач, решаемых ракетными войсками и артиллерией в операции, составил более 45% от общего числа назначенных к поражению объектов".

"Высокая точность и оперативность нанесения ударов подтверждена в ходе применения вооруженными силами Сирийской Арабской Республики тактических ракетных комплексов "Точка" и "Точка-У". Также подтверждена высокая эффективность боевого применения реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", — сказал Макушев на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на форуме "Армия-2017".

"Для уничтожения бронированных объектов, артиллерийских и минометных расчетов противника использовались 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б" и 122-миллиметровая гаубица "Д-30". Отмечается высокая надежность вооружения ракетных войск и артиллерии", — подчеркнул генерал.

Также, по его словам, как мощное средство поражения при выполнении огневых задач зарекомендовала себя тяжелая огнеметная система ТОС-1А.

"Характер пораженных целей — районы расположения незаконных вооруженных формирований, командные пункты, позиции огневых средств. Термобарические боеприпасы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А показали высокую эффективность при их массированном применении, в том числе в ходе наступления на подготовленную оборону боевиков", — подчеркнул Макушев.

В ходе анализа боевого применения танка Т-90А не было выявлено боевых повреждений и эксплуатационных отказов танка, и машина показала высокую степень защиты, заключил генерал.

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