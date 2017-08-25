В Генштабе рассказали об успехе испытаний высокоточного оружия ВМФ в Сирии

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Испытания высокоточного оружия большой дальности в зоне операции в Сирии подтвердили способность Военно-морского флота России присутствовать в удаленных районах Мирового океана в боевой готовности, заявил глава Военно-научного комитета ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.
Он подчеркнул, что "проведенная апробация высокоточного оружия большой дальности подтвердила способность Военно-морского флота обеспечивать присутствие в удаленных районах Мирового океана на длительной основе в готовности к нанесению одиночных, групповых и совместных ударов".
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