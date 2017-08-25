В Генштабе рассказали об успехе испытаний высокоточного оружия ВМФ в Сирии

Игорь Макушев во время круглого стола, посвященного опыту применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, на форуме Армия-2017

Игорь Макушев во время круглого стола, посвященного опыту применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, на форуме Армия-2017

КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Испытания высокоточного оружия большой дальности в зоне операции в Сирии подтвердили способность Военно-морского флота России присутствовать в удаленных районах Мирового океана в боевой готовности, заявил глава Военно-научного комитета ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"Впервые в практике отечественного Военно-морского флота в боевых условиях был произведен массированный пуск крылатых ракет "Калибр", в том числе с подводной лодки, находившейся в подводном положении. Применение высокоточного оружия морского базирования позволило обеспечить поражение целей на расстоянии до 1,5 тысячи километров с требуемой точностью", — сказал Макушев на круглом столе по обсуждению сирийского опыта на форуме "Армия-2017".

Он подчеркнул, что "проведенная апробация высокоточного оружия большой дальности подтвердила способность Военно-морского флота обеспечивать присутствие в удаленных районах Мирового океана на длительной основе в готовности к нанесению одиночных, групповых и совместных ударов".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>