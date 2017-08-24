Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Хама

ХАМА (Сирия), 24 авг — РИА Новости. Российские представители Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили партию медикаментов в национальную больницу Хама для больных, поступающих из зоны деэскалации, а также гуманитарную помощь для мирных жителей города Суран в этой же провинции, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в национальную больницу города Хама медицинским отделением центра был доставлен груз медикаментов для лечения больных из зоны деэскалации. Данная работа планировалась в течение двух недель — изучалась обстановка. Мы выяснили, что люди, пострадавшие в результате войны (в Сирии), поступают именно в эту клинику", — сообщил РИА Новости представитель ЦПВС Владимир Корзоватых.
Как отметил главврач национальной больницы Хама Салим Халюф, с ростом числа поступающих к ним больных, среди которых как военные правительственных сил, так и мирные жители, беженцы, они стали испытывать нехватку медикаментов.
"Это центральная больница в провинции Хама. Как вы видите, здесь все заполнено людьми. Мы принимаем больных из лагерей беженцев и зон деэскалации, расположенных неподалеку. И мы можем оказать медпомощь всем нуждающимся — и сирийским военным, и мирным жителям. У нас есть необходимое оборудование, чтобы принимать их, теперь хватит и лекарств", — сказал Халюф.
"Я поступил сюда неделю назад из Хомса, там меня не смогли принять. Уже здесь врачи сказали, что у меня какое-то воспаление в желудке. Сейчас я нахожусь на специальной диете и, кажется, иду на поправку", — рассказал молодой парень Усама Ферзат.
Помимо этого, российские военнослужащие Центра примирения враждующих сторон в Сирии в этот же день доставили гуманитарную помощь в город Суран, расположенный севернее города Хама.
"Мы привезли гуманитарный груз в населенный пункт Суран, так как он граничит с зоной деэскалации. Гумпомощь привезли для мирных жителей, которые нуждаются в продовольствии. Всего около двух тонн (продуктов). В продовольственный набор входит два килограмма муки, килограмм риса и килограмм сахара", — рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Станислав Малинский.
На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс — между Хомсом и Хамой, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.
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