Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Хама

ХАМА (Сирия), 24 авг — РИА Новости. Российские представители Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили партию медикаментов в национальную больницу Хама для больных, поступающих из зоны деэскалации, а также гуманитарную помощь для мирных жителей города Суран в этой же провинции, передает корреспондент РИА Новости.

По словам представителя ЦПВС, подготовительные работы по доставке медпрепаратов для лечения тяжелобольных велись две недели. Центральную больницу в Хаме выбрали неслучайно — именно сюда поступают больные, которые благодаря созданию зон деэскалации в этом районе теперь могут покинуть территорию, подконтрольную боевикам сирийской вооружённой оппозиции, и обратиться за медпомощью в государственные больницы.

"Сегодня в национальную больницу города Хама медицинским отделением центра был доставлен груз медикаментов для лечения больных из зоны деэскалации. Данная работа планировалась в течение двух недель — изучалась обстановка. Мы выяснили, что люди, пострадавшие в результате войны (в Сирии), поступают именно в эту клинику", — сообщил РИА Новости представитель ЦПВС Владимир Корзоватых.

Он добавил, что центр заранее подобрал количество препаратов, различных растворов и антибиотиков из расчета оказания медицинской помощи на три месяца. Всего было доставлено около 500 килограммов медикаментов.

Как отметил главврач национальной больницы Хама Салим Халюф, с ростом числа поступающих к ним больных, среди которых как военные правительственных сил, так и мирные жители, беженцы, они стали испытывать нехватку медикаментов.

"Это центральная больница в провинции Хама. Как вы видите, здесь все заполнено людьми. Мы принимаем больных из лагерей беженцев и зон деэскалации, расположенных неподалеку. И мы можем оказать медпомощь всем нуждающимся — и сирийским военным, и мирным жителям. У нас есть необходимое оборудование, чтобы принимать их, теперь хватит и лекарств", — сказал Халюф.

В национальную больницу Хама, по его словам, поступают больные и из других провинций, где ранее заработал режим прекращения огня, но их по каким-то причинам не смогли принять в местных больницах.

"Я поступил сюда неделю назад из Хомса, там меня не смогли принять. Уже здесь врачи сказали, что у меня какое-то воспаление в желудке. Сейчас я нахожусь на специальной диете и, кажется, иду на поправку", — рассказал молодой парень Усама Ферзат.

Помимо этого, российские военнослужащие Центра примирения враждующих сторон в Сирии в этот же день доставили гуманитарную помощь в город Суран, расположенный севернее города Хама.

"Мы привезли гуманитарный груз в населенный пункт Суран, так как он граничит с зоной деэскалации. Гумпомощь привезли для мирных жителей, которые нуждаются в продовольствии. Всего около двух тонн (продуктов). В продовольственный набор входит два килограмма муки, килограмм риса и килограмм сахара", — рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Станислав Малинский.

По словам российских военных, гумпомощь в Суран доставлена впервые — еще в июле в этом городе шли активные боевые действия и тут находились боевики. Теперь они ушли, но инфраструктура Сурана практически уничтожена, из-за обстрелов пострадали дома и дороги, некоторые здания разрушены полностью, не работают магазины, мирным жителям не хватает продуктов и медикаментов.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс — между Хомсом и Хамой, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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