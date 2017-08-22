ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон не стал подтверждать или опровергать сообщения о гибели в Сирии мирных граждан в результате нового воздушного удара международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ).
"Коалиция проводит заслуживающие доверия оценки по сообщениям об инцидентах. Если они выглядят достоверными, в случае необходимости проводится официальное расследование. Результаты этих оценок и расследований по сообщениям о гибели мирных граждан публикуются в начале каждого месяца", — заявил в данной связи РИА Новости официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй.
*Запрещенная в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>