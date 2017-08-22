Пентагон не стал комментировать сообщения о гибели мирных граждан в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон не стал подтверждать или опровергать сообщения о гибели в Сирии мирных граждан в результате нового воздушного удара международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ).

Во вторник сирийское национальное агентство САНА сообщило, что самолеты коалиции во главе с США нанесли авиаудары по городу Ракка на севере Сирии, за сутки погибли 78 мирных граждан.

"Коалиция проводит заслуживающие доверия оценки по сообщениям об инцидентах. Если они выглядят достоверными, в случае необходимости проводится официальное расследование. Результаты этих оценок и расследований по сообщениям о гибели мирных граждан публикуются в начале каждого месяца", — заявил в данной связи РИА Новости официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй.

*Запрещенная в России террористическая организация

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