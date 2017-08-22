Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 3 случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано 1 нарушение в провинции Идлиб", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. По линии ООН проведены три гуманитарные акции: в город Телль-Гехаб провинции Деръа доставлены продукты питания общим весом – 63 тонны; в город Эт-Тайба провинции Деръа доставлены продукты питания и медикаменты общим весом – 28 тонн; в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз общим весом — 21 тонна.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2207. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

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