В ООН заявили о небезопасном положении 25 тысяч человек в Ракке

ООН, 21 авг — РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в понедельник сообщил о небезопасном положении 25 тысяч жителей сирийской Ракки, где продолжается операция по освобождению города от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

Он сообщил, что около 25 тысяч мирных жителей в Ракке, многие из которых — женщины и дети, "оказались под перекрестным огнем". Так накануне в результате авиаудара по жилому зданию в районе Аль-Баду погибли по меньшей мере 40 человек.

По данным ООН, десятки тысяч человек уже бежали из Ракки, "а те, кто остался, сталкиваются с серьезными ограничениями на передвижение по городу и за его пределы, что сократило поставки воды и продовольствия".

В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению сирийского города Ракка, оплота ИГ*. В начале июля в коалиции сообщили, что "Сирийские демократические силы" прорвали оборону боевиков в старом городе.

Как говорится в письме постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари, распространенном в штаб-квартире ООН в понедельник, в ходе недавних ударов международной коалиция во главе с США, была разрушена государственная больница.

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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