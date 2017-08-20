Двести тонн гумпомощи доставили в Хомс по линии ООН

Сирийские солдаты в центральной части Сирии в Хомсе. Архивное фото

Сирийские солдаты в центральной части Сирии в Хомсе. Архивное фото

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Двести тонн гуманитарной помощи доставлено в сирийский город Телль-Амра по линии ООН за минувшие сутки, сообщает Минобороны РФ.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. По линии ООН проведен один гуманитарный конвой: в город Телль-Амра провинции Хомс доставлен гуманитарный груз (продукты питания) общим весом 200 тонн", — говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте оборонного ведомства РФ.

Также российские военные медики за сутки оказали помощь 53 местным жителям, добавили в ведомстве.

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