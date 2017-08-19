Армия Ливана освободит от ИГ* 120 квадратных километров сирийской границы

Блокпост на сирийско-ливанской границе в районе Каламун в Сирии. Архивное фото

Блокпост на сирийско-ливанской границе в районе Каламун в Сирии. Архивное фото

ДАМАСК, 19 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия Ливана освободит от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* 120 квадратных километров пограничной с Сирией территории, заявил на пресс-конференции официальный представитель ливанской армии генерал Али Кансу.

Ранее командование ливанской армии заявило о начале военной операции "Рассвет горных районов" против ИГ* в Раас-Баалбек и Аль-Каа на границе с Сирией. Представитель армии также заявил, что в ходе боевых действий нет координации с группировкой "Хезболлах" и сирийской армией.

"Часть территории, которую контролируют ИГ*, 120 квадратных километров. Задача армии — дойти до сирийской границе не пересекая ее",- сказал Кансу.

По словам генерала, военная разведка в свою очередь занимается выявлением спящих ячеек террористов по всему Ливану с целью их ликвидации.

""Рассвет горных районов" является одной из сложнейших военных операций армии в связи с рельефом и врагом ИГ*. Основная задача — ликвидация ИГ* в Раас-Баалбек и Аль-Каа и закрепление армии на ливано-сирийской границе",- добавил спикер.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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