Глава компартии САР опасается, что зоны деэскалации могут расколоть страну

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Создание зон деэскалации на территории Сирии может привести к расколу страны, считает руководитель Коммунистической партии САР Аммар Багдаш.

По словам Багдаша, достижению договоренностей о создании зон безопасности предшествовали усиление влияния Турции на севере Сирии и агрессия США на юге страны — в районе Ат-Танф.

"Поэтому, я опасаюсь… Я слышал успокоительные заявления российских представителей, что эти зоны в будущем усилятся. Но я не понимаю, какова связь между зонами, и как они могут стать образцом отношений внутри самой Сирии? О чем здесь идет речь — о конфедерации? О каких-то других формах государственности? Естественно, мы боремся за сохранение единства Сирии и видим опасность в таких планах (по созданию зон деэскалации — ред.)", — сказал Багдаш на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Впоследствии российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации — в провинции Идлиб.

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