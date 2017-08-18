Глава компартии САР опасается, что зоны деэскалации могут расколоть страну

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Создание зон деэскалации на территории Сирии может привести к расколу страны, считает руководитель Коммунистической партии САР Аммар Багдаш.
"Поэтому, я опасаюсь… Я слышал успокоительные заявления российских представителей, что эти зоны в будущем усилятся. Но я не понимаю, какова связь между зонами, и как они могут стать образцом отношений внутри самой Сирии? О чем здесь идет речь — о конфедерации? О каких-то других формах государственности? Естественно, мы боремся за сохранение единства Сирии и видим опасность в таких планах (по созданию зон деэскалации — ред.)", — сказал Багдаш на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.
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