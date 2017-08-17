Новые переговоры по Сирии в Женеве могут начаться 7 сентября

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Новый раунд переговоров по Сирии в Женеве может начаться 7 сентября, сообщил РИА Новости глава делегации группы сирийской оппозиции "Каир" Фирас Халиди.

"У нас нет пока ясной повестки дня по датам. Ведутся разговоры, что раунд в Женеве будет 7 сентября", — сообщил оппозиционер.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура ранее сообщил, что рассчитывает на начало нового раунда межсирийских переговоров в Женеве в первой половине сентября.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>