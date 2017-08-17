Две платформы сирийской оппозиции соберутся в Эр-Рияде 20 августа

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Платформы сирийской оппозиции "Эр-Рияд" и "Каир" договорились собраться в Эр-Рияде 20 августа, к ним может присоединиться платформа "Москва", сообщил РИА Новости глава каирской группы Фирас Халиди.

"У нас встреча 20 числа этого месяца в Эр-Рияде между конференциями "Каир" и "Эр-Рияд", ведутся контакты с Кадри Джамилем и платформой "Москва" для их участия во встрече", — сообщил Халиди.

По его словам, повестка дня этой встречи расширилась по сравнению с прошлыми планами и будет направлена на выработку общего видения всех трех групп оппозиции.

"Поэтому я думаю, что господин де Мистура решил дать нам пространство для присутствия полных делегаций и не рассеивать их усилия", — отметил Халиди.

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура ранее отложил переговоры с оппозицией в Женеве, назначенные на 22-27 августа, объяснив, что группы оппозиции "проходят сложный период своих внутренних дискуссий".

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