США ввели санкции против двух главарей ИГ*

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США в четверг объявили о включении в санкционный список двух главарей террористической группировки "Исламское государство*" (запрещена в РФ), сообщает госдепартамент.

Санкции введены против Ахмада Альхалида и Абу-Яхьи аль-Ираки. Первый, по данным ведомства, был "руководителем подрывников" группы террористов, которые совершили атаки в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016 года, в результате которых погибли и пострадали сотни людей. Организацией терактов во Франции Альхалид занимался, находясь в Европе, а в Бельгии – из Сирии. Ранее он был объявлен в розыск европейскими правоохранительными органами.

Абу-Яхья аль-Ираки, по информации США, играет "ключевую роль" в обеспечении безопасности главаря ИГ* Абу Бакра Аль-Багдади. Кроме того, он занимается организацией "живых щитов" из местных жителей на оккупированных ИГ* территориях.

Группировка ИГ* в 2014 году захватила значительные районы в Сирии и Ираке. Ее сторонники действуют также в ряде других стран, в том числе в Европе.

*Запрещенная в России террористическая организация

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