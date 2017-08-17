США ввели санкции против двух главарей ИГ*

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США в четверг объявили о включении в санкционный список двух главарей террористической группировки "Исламское государство*" (запрещена в РФ), сообщает госдепартамент.
Абу-Яхья аль-Ираки, по информации США, играет "ключевую роль" в обеспечении безопасности главаря ИГ* Абу Бакра Аль-Багдади. Кроме того, он занимается организацией "живых щитов" из местных жителей на оккупированных ИГ* территориях.
Группировка ИГ* в 2014 году захватила значительные районы в Сирии и Ираке. Ее сторонники действуют также в ряде других стран, в том числе в Европе.
*Запрещенная в России террористическая организация
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