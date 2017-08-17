МИД призвал проверить данные о поставках США и Британией химоружия в Сирию

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. РФ настаивает на немедленной проверке информации о поставках британскими и американскими компаниями отравляющих веществ боевикам в Сирию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием в Алеппо и восточном Дамаске, были произведены компаниями из США и Великобритании. Представители компаний уже опровергли свою причастность к поставкам боеприпасов в Сирию.

"Эта информация требует незамедлительной проверки по линии международных структур. Это не первый случай подозрения участия западных стран, в частности представителей и стран, входящих в коалицию, которую возглавляет США, в поставке, поддержке экстремистских групп, террористов и боевиков. Информация требует самого серьезного к себе внимания и незамедлительной проверки", — сказала дипломат на брифинге.

По ее словам, "нет никаких сомнений, что эта информация может иметь под собой самую что ни на есть реальную почву". "Но еще раз повторю, есть специализированные международные институты, которые должны начать соответствующую проверку", — добавила она.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>