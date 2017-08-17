ЛАТАКИЯ (Сирия), 17 авг — РИА Новости. Восстановление органов местного самоуправления в населенных пунктах, вошедших в районы деэскалации, станет следующим этапом национального примирения в Сирии, заявил во время обращения к сирийцам заместитель командующего группировкой ВС РФ в САР по примирению генерал-лейтенант Сергей Кураленко.
"РФ поддерживает политику национального примирения в Сирии. Диалог оппозиции и законного правительства в рамках договоренностей о зонах деэскалации дали надежду сирийскому народу, что насилие в Сирии будет прекращено. Следующим этапом национального примирения станет восстановление в населенных пунктах, вошедших в зоны деэскалации, работы органов местного самоуправления", — сказал Кураленко.
На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
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