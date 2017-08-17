ЛАТАКИЯ (Сирия), 17 авг — РИА Новости. Восстановление органов местного самоуправления в населенных пунктах, вошедших в районы деэскалации, станет следующим этапом национального примирения в Сирии, заявил во время обращения к сирийцам заместитель командующего группировкой ВС РФ в САР по примирению генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Первое за время работы Центра примирения враждующих сторон в САР выступление его представителя прошло в четверг в Латакии на базе основного государственного канала Сирии. В своей речи Кураленко призвал сирийцев вместе противостоять террористам.

"РФ поддерживает политику национального примирения в Сирии. Диалог оппозиции и законного правительства в рамках договоренностей о зонах деэскалации дали надежду сирийскому народу, что насилие в Сирии будет прекращено. Следующим этапом национального примирения станет восстановление в населенных пунктах, вошедших в зоны деэскалации, работы органов местного самоуправления", — сказал Кураленко.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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