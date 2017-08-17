Умеренная сирийская оппозиция готова к диалогу, заявили в Минобороны

ЛАТАКИЯ (Сирия), 17 авг — РИА Новости. Все больше представителей так называемой умеренной оппозиции Сирии выражают готовность к диалогу и прекращению боевых действий с правительственными войсками, заявил во время обращения к сирийскому населению заместитель командующего группировкой ВС РФ в САР по примирению генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Первое за время работы Центра примирения враждующих сторон в САР выступление его представителя прошло в четверг в Латакии на базе основного государственного канала Сирии. В своей речи Кураленко обратился к сирийскому народу с призывом вместе противостоять террористам.

"Сегодня, когда территория Сирии освобождается от террористических группировок, все больше представителей оппозиции осознают необходимость прекращения гражданского противостояния и перехода к политическому урегулированию", — сказал Кураленко.

По последним данным Минобороны РФ, к перемирию присоединились уже 228 вооруженных формирований.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

"В этих районах прекращены боевые действия, сирийцам поступает гуманитарная помощь, начато восстановление дорог, объектов водоснабжения и энергетики, создаются условия для возращения беженцев в свои дома. Для исключения провокаций террористов и контроля режима прекращения боевых действий вокруг зон деэскалации развернуты наблюдательные посты российской военной полиции. Совместно с турецкими и иранскими партнерами ведется напряженная работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб", — добавил Кураленко.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.