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Война в Сирии
Война в Сирии

Жители провинции Деръа в Сирии восстанавливают сельское хозяйство

06:1315.08.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкФлаг Сирии. Архивное фотоФлаг Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ДАМАСК, 15 авг — РИА Новости. Жители сирийской провинции Деръа в созданной ранее зоне деэскалации возвращаются к работе на полях и восстанавливают сельское хозяйство на территориях, где еще недавно шли боевые действия, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Беженцы. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Местные фермеры, пользуясь действием режима прекращения огня в этом районе, гарантами которого выступают российские военные, свозят с окрестных полей свой урожай на пока единственную овощную базу в этом районе для последующей переработки и продажи. Выращивают они в основном помидоры и картофель.

"Это сезонные работы. На овощной базе работают около 120 человек из разных районов и провинций. Скоро здесь смогут работать еще больше людей, урожая все больше. Сейчас собираем по 600 тонн томатов в день", — говорит директор овощной базы в провинции Деръа Ахсейн Исмаил. По его словам, во время войны поставки от мирных жителей, которые выращивают овощи, тоже были, но гораздо в меньших объемах. Многие дороги в провинции Деръа были перекрыты, и крестьяне привозили в пять раз меньше, чем сейчас. К тому же не все получалось вывезти с завода после переработки.

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Здесь же расположен и первый в зоне деэскалации цех по переработке помидоров. По словам его работников, цех работает без выходных. Томаты, которые фермеры везут сюда со всей округи, сначала моют и перебирают, а потом отправляют непосредственно на переработку — делают из них томатную пасту.

"У меня небольшое предприятие… Надеюсь, это перемирие будет продолжительным, и я вернусь к довоенным объемам: буду производит более ста тонн томатной пасты. Нам очень повезло, что наш цех находится рядом с КПП военной полиции. Во-первых, тут безопасно. Во-вторых, место популярное среди местных жителей, это идет на пользу бизнесу", — рассказывает владелец завода по переработке томатов Ахмед Хабха.

Сирийский оппозиционер Кадри Джамиль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Товары с этого завода идут на внутренний рынок Сирии. Часть томатной пасты отправится на местные рынки и в магазины, часть в двухсоткилограммовых бочках уедет на другой завод, где из пасты сделают кетчуп.

Проблем с урожаем томатов нет, здесь их собирают трижды в год. С картофелем дело обстоит сложнее: его необходимо обильно поливать, а дожди в Сирии идут очень редко. До полного восстановления сельскохозяйственной сферы в провинции Деръа еще далеко, не хватает техники, зато полно рабочих рук. Люди каждый день выходят в поля в надежде, что перемирие продлится как можно дольше.

"У нас в стране уже много районов, где нет войны, с их увеличением растет и спрос на овощи. У нас в Сирии все знают, кто помогает нам остановить боевые действия. Если бы не помощь России, нам бы было очень тяжело. И кто знает, чем бы закончилось это противостояние", — говорит фермер Бадер Иссади.

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Провинция Деръа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Ранее сообщалось, что для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Меморандум определял границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации в Сирии новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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